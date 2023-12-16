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وثّقت مشاهد مأساوية، واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الحرب على قطاع غزة، وهي المجزرة التي وقعت بساحة مستشفى كمال عدوان.

وأقدمت قوات الاحتلال على دفن عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة مستشفى كمال عدوان.

وفي مشهد مأساوي لهذه المجرزة، شوهدت قطة وهي تنهش جثمان أحد الشهداء في مستشفى كمال عدوان.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.

وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.

وتعرض مستشفى كمال عدوان، لحصار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استمر ثمانية أيام، في ظل النقص الحاد في المياه، والطعام، كما استهدف الاحتلال كل من يتحرك فيه.