الجيش الإسرائيلي: الرهائن الإسرائيليون الذين قتلوا بالخطأ في غزة كانوا يلوحون براية بيضاء

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الرهائن الإسرائيليين الثلاث الذين تم إطلاق النار عليهم عن طريق الخطأ في قطاع غزة كانوا عراة الصدور ويلوحون براية بيضاء عندما قتلتهم قوات إسرائيلية.



وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الثلاثة خرجوا من مبنى على بعد عشرات الأمتار. وبحسب التقرير، شعر أحد الجنود بالتهديد وأطلق النار.



ولقي رجلان حتفهما على الفور، بينما تراجع الثالث لداخل المبنى. ورغم أن قائدا أصدر أمرا بالتوقف عن إطلاق النار عندما ظهر الرجل مجددا، تم إطلاق المزيد من الرصاص ليصيبه في مقتل. وأفادت تقارير بأن الرهائن نادوا بالعبرية.



وأثار الحادث احتجاجات في إسرائيل، حيث اتهم منظموها الحكومة بعدم بذل الجهد الكافي للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.