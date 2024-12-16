 السيناتور تشاك شومر يطالب باستخدام التكنولوجيا للتعرف على المسيرات الغامضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيناتور تشاك شومر يطالب باستخدام التكنولوجيا للتعرف على المسيرات الغامضة

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 1:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 1:05 ص

بعد أسابيع من الخوف والحيرة بشأن الطائرات المسيرة التي تحلق فوق مناطق من نيويورك ونيوجيرسي، حث السيناتور الأمريكي تشاك شومر الحكومة الفيدرالية على استخدام تكنولوجيا أفضل لتعقب تلك المسيرات بهدف التعرف عليها وفي نهاية المطاف إيقاف هذه الآفات الجوية.

ووفقا لتصريحات صادرة عن مكتبه، دعا شومر، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية نيويورك، وزارة الأمن الداخلي إلى استخدام تكنولوجيا خاصة على الفور لتحديد وتعقب هذه المسيرات حتى نقاط هبوطها.

وتأتي دعوات شومر وسط تزايد القلق العام من أن الحكومة الفيدرالية لم تقدم تفسيرات واضحة بشأن من يقوم بتشغيل المسيرات، كما أنها لم توقفها.

وقال مسؤولو الأمن القومي إن هذه المسيرات لا تبدو أنها علامة على تدخل أجنبي.

وذكر الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: "هل يمكن أن يحدث هذا حقا دون علم حكومتنا؟ لا أعتقد ذلك. دعوا الرأي العام يعرف، وأن يعرف الآن. وإلا، فأسقطوها."


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