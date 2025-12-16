السعودية والولايات المتحدة تبحثان مساعي إحلال السلام في المنطقة

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، الذي يزور المملكة حاليا، المساعي المبذولة لإحلال السلام في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والمساعي المبذولة تجاهها لإحلال السلام، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وقال الوزير السعودي ، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه استعرض مع بولس "العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، وبحثنا مستجدات الأحداث في المنطقة والمساعي المبذولة تجاهها لإحلال السلام".كما ناقشا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الولايات المتحدة والمملكة تجريان مشاورات مستمرة حول قضايا المنطقة وسبل وقف التوتر ودعم الاستقرار.

وتشهد العلاقات السعودية الأمريكية شراكة متنامية وتعاوناً بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع توقعات بزيادة زخم التعاون.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إن قوة الاستقرار في قطاع غزة تعمل فعلاً، وأن هناك 59 دولة ترغب بالمشاركة فيها.