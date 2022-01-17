الإمارات تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأحد عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات و الجمهورية الكورية في ظل ما تشهده العلاقات القوية بين البلدين من تطور ونمو مستمر، ما يعكس حرص قيادة الدولتين على تنمية هذه العلاقات وتوثيق الترابط والتواصل الفعال وأوضح أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربيا لكوريا.

و قال " دولة الإمارات تتمتع بشراكة استراتيجية مع جمهورية كوريا وهي الشراكة التي وفرت الكثير من الفرص لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، منها التعاون الاقتصادي والتجاري والأمن الغذائي بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والطاقة والسياحة"،بحسب وكالة أنباءالإمارات (وام).

و أضاف " نعتز بمستوى التقدم و التعاون بين البلدين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المشتركة بين الجانبين ومن بينها مشروع محطة براكة للطاقة النووية و التي تعد أبرز صور التعاون الوثيق و الأكبر في تاريخه و التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و جنوب آسيا".

و أكد أن العلاقات الإماراتية - الكورية حققت قفزات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية" وقال :" سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تأسيس مرحلة أكثر ازدهارا للتعاون الثنائي بين البلدين وخلق مسارات لتبادل فرص التنمية وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين".

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مقر إكسبو 2020 دبي اليوم الأحد، مون جي إن، رئيس جمهورية كوريا، الذي يزور البلاد حاليا والوفد المرافق.

من جانبه أكد الرئيس الكوري عمق علاقات الصداقة و التعاون بين بلاده ودولة الإمارات موجها الشكر لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على كرم الضيافة و حفاوة الاستقبال الذي أحيط به من قبل سموه ما يؤكد متانة روابط الصداقة التي تجمع بين قيادتي البلدين الصديقين، والحرص على تنمية العلاقات المستقبلية فيما بينهما .

وأشاد الرئيس الكوري بالتنظيم عالي المستوى لهذه الدورة الاستثنائية من معرض "إكسبو 2020 دبي" الأكبر في تاريخه والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مؤكدا أن هذا التجمع في دبي يعد قاعدة قوية وأساسية للانطلاق نحو مستقبل مزدهر بالابتكار والتقدم في المجالات كافة، لما فيه خير البشرية جمعاء.

و شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس الكوري توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة برنامج استحواذ الدفاع جمهورية كوريا بشأن التعاون المتوسط وطويل الأمد في مجالات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الدفاع .

كان الرئيس الكوري الجنوبي قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد في دبي إن بلاده سوف تسرع التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التقنيات الرئيسية الصديقة للبيئة من أجل اقتصاد الهيدروجين، حيث تسعى سول لتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة مع الدولة الخليجية.