خاص- صلاح محسن يغيب عن الأهلي في مونديال الأندية

كشف مصدر بالجهاز الطبي، داخل النادي الأهلي، عن تأكد غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق، عن منافسات الأحمر في كأس العالم للأندية، وذلك بعد إصابته الأخيرة.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"الشروق": "اللاعب غادر مباراة الجونة في كأس الرابطة مصابا، وبعد اجراء الفحوصات اللازمة، اثبتت الاشاعات ان اللاعب لديه شرخ في القدم".

وأضاف: "مهاجم الأهلي سيخضع لعملية جراحية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعد تعرضه لإصابة في نفس موضع الإصابة القديم في قدمه".

وأوضح المصدر: "اللاعب لن يتمكن من استكمال مباريات الفريق في كأس الرابطة، وكذلك المشاركة في مونديال الأندية".

وشدد: "قد تصل مدة غياب مهاجم الأهلي إلى شهرين وفقا للتشخيص المبدئي لطبيب الفريق".

وأصبح صلاح محسن ثالث لاعبي الأهلي الذين تأكد غيابهم عن مونديال الأندية، بعد أكرم توفيق الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي وبدر بانون الذي يعاني من مضاعفات كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة مونتيري المكسيكي، يوم 5 فبراير المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.