الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع موديست لتعويض جوميز

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن إدارة نادي الهلال السعودي اقتربت من التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق كولون الألماني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن الهلال سيسجل موديست خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على حساب مواطنه بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق.

ويكمل موديست 34 عاما من عمره في 14 أبريل المقبل، وتبلغ قيمته السوقية مليوني يورو، وفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في رصد انتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وبدأ موديست مسيرته الاحترافية عام 2007 مع نيس الفرنسي، وشهد مشواره العديد من عقود الإعارة، حتى انضم إلى صفوف كولون في 2015 ثم غادره في 2018 وعاد إليه سريعا بعد أقل من موسم واحد قضاه في الصين.