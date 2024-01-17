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أعداد جريدة الشروق
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وزير التجارة السعودي ينفي انضمام المملكة رسميا إلى تكتل بريكس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 4:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 4:44 ص

نفى وزير التجارة السعودي ماجد القصبي انضمام بلاده رسميا إلى تكتل بريكس.

وأكد القصبي في حلقة نقاشية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "تلقت السعودية دعوة للانضمام إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد إلى بريكس"، وذلك في أول تعليق من مسؤولين سعوديين بعد انقضاء موعد الانضمام المقترح في أول يناير، بحسب موقع "مال" الإلكتروني السعودي.

وكان التلفزيون الرسمي السعودي أعلن في يناير الحالي أن المملكة انضمت إلى التكتل، ليحذف لاحقا التقارير من حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة إلى السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام في أغسطس، غير أن الأرجنتين أشارت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أنها لن تقبل الدعوة.


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