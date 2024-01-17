سكرتير شعبة الذهب يتوقع استمرار صعود الأسعار نتيجة تراجع الطلب والعرض

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب يواجه حالة من الارتباك والتذبذب الشديد في الأسعار؛ نتيجة ضعف الطلب والعرض، وذلك في أعقاب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة الصاغة بمحافظة القاهرة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الخلاصة» مع الإعلامية هبة جلال، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، إلى عجز السوق عن تحديد الأسعار في ضوء جمود العرض والطلب وعزوف المستهلك عن حركة البيع والشراء.

وتوقع استمرار صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة انخفاض العرض بالسوق، مشيرا إلى بلوغ سعر جرام الذهب لعيار 24 نحو 3800 جنيه، معقبا: «من الوارد جدا كسر حاجز 4 آلاف جنيه خلال الأيام المقبلة».

وتمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أحد أشهر تجار الذهب في مصر والملقب بـ «إمبراطور الذهب»؛ بتهمة حيازة كمية كبيرة من الذهب بلغت حوالي 160 كيلو جراما من الذهب غير المدموغ.

وأوضحت التحريات أن المتهم يمتلك العديد من محال الذهب التجارية على مستوى الجمهورية، ومن الشخصيات المؤثرة في سوق الذهب.