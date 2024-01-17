الصين توجه اللوم إلى أستراليا بسبب بيان كانبرا حول نتيجة الانتخابات التايوانية

أعربت الصين، لأستراليا عن احتجاجاتها الصارمة بشأن بيان عن نتيجة الانتخابات التايوانية، صدر عن وزارة الخارجية في كانبرا، في أحدث تحدٍ لتحسن العلاقات مؤخرا بين البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن السفير الصيني، شياو تشيان، قوله اليوم الأربعاء، إن حكومته انتقدت أستراليا بسبب التصريحات الواردة عن وزارة الخارجية والتجارة، في أعقاب فوز لاي تشينج-تي المنتمي لـ "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في تايوان، في الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع.

وقال شياو، في تصريحات للصحفيين في حدث علنى نادر، إنها قضية حساسة للغاية لعلاقاتنا الثنائية.

وأضاف: "لقد تواصلنا مع الجانب الأسترالي من خلال القنوات الدبلوماسية، وقدمنا احتجاجاتنا الصارمة بشأن معارضتنا الشديدة لمثل هذا البيان".

جدير بالذكر أنها المرة الأولى في تايوان التي يفوز فيها حزب سياسي بالولاية لثلاث فترات متتالية، منذ بدأ شعب الدولة الجزيرة الديمقراطية انتخاب رئيسهم مباشرة في 1996.