أكثر من 10 آلاف شخص يتظاهرون في كولونيا ضد حزب البديل

خرج أكثر من 10 آلاف شخص إلى شوراع مدينة كولونيا الألمانية اليوم الثلاثاء للاحتجاج ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المنطقة المحيطة بساحة هيوماركت في وسط مدينة كولونيا، رابع أكبر مدينة في ألمانيا، كانت "مكتظة تماما" بالمحتجين.

وكان أمس الاثنين قد شهد تظاهر أكثر من 10 آلاف شخص ضد حزب البديل أيضا في مدينتي إيسن في غرب ألمانيا ولايبتسيج في الشرق.

وحمل العديد من المتظاهرين لافتات تحمل شعارات مثل "لا تدعوا النازين يمشون أو يشاركون في الحكومة"، أو "ملون بدلا من بني سيء".

وكان من بين المشاركين في الاحتجاجات مجموعات مثل "جدات ضد اليمين" وجناح الشباب لنقابة "دي جي بي" العمالية.

وقد تصاعدت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا الذي استفاد من القلق إزاء الأوضاع الاقتصادية والمخاوف بشأن الهجرة. ووضعت استطلاعات الرأي حزب البديل من أجل ألمانيا كثاني أقوى حزب في ألمانيا.

وكان تحالف من منظمات يسارية ومدنية قد دعا إلى تنظيم احتجاجات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا.

وقد تظاهر آلاف الأشخاص أمام بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين للتنديد باليمين المتطرف.

وبحسب متحدثة باسم الشرطة، فقد تجمع "عدة آلاف" من الأشخاص المشاركين في المظاهرة بعد ظهر أول أمس الأحد.

من جانبها، قدرت متحدثة باسم مجموعة "أيام جمع من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ، والتي دعت أيضا إلى تنظيم المظاهرة، عدد المشاركين بـ 25 ألف شخص.

وأفادت الشرطة بعدم وقوع حوادث بعد، وكُتِب على بعض اللافتات عبارات مثل "حزب البديل ليس بديلا".

كما تجمع آلاف الأشخاص في مدينة بوتسدام اليوم للإعراب عن الاحتجاج على اليمين المتطرف، وكان من بين المشاركين في هذا التجمع المستشار أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك(من حزب الخضر).

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أيام من ظهور تقرير كشف عن خطط من جانب متشددين من اليمين المتطرف لترحيل المهاجرين، ومن بينهم من يحملون الجنسية الألمانية.

وقد شهدت ألمانيا ضجة في أعقاب نشر التقرير الذي أعدته مؤسسة "كوريكتف" للتحقيقات الاستقصائية يوم الأربعاء، والذي كشف بالتفصيل عن عقد اجتماعات مؤخرا لأعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا ومجموعة سيئة السمعة من اليمين المتطرف.