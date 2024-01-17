الزمالك يكشف سبب استبعاد عبد الله جمعة من قائمة معسكر الإمارات

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب عدم تواجد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بالقائمة التي ستسافر إلى الإمارات غداً الخميس لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض دورتين وديتين.

وأكد الجهاز الفني أن عبد الله جمعة خارج القائمة بسبب ظروف تجنيد اللاعب، ولا أساس من الصحة لما تردد حول عرض الظهير الأيسر للبيع في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.