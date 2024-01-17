بلينكن: ما نراه في غزة مؤلم ويفطر القلب

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن ما يشهده قطاع غزة "يفطر القلب"، داعيا إسرائيل إلى دعم تطوير سلطة فلسطينية إصلاحية "لتحقيق السلام" بدلاً من معارضتها بشدة.

مواقف بلينكن جاءت في جلسة حوارية، اليوم الأربعاء بمنتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، أجراه معه مؤسس المنتدى كلاوس شواب والمعلق توماس فريدمان.

وقال: "ما نراه كل يوم في غزة أمر مؤلم، والمعاناة بين الرجال والنساء والأطفال الأبرياء تفطر قلبي"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "الوضع في غزة مدمر ويعزز قناعتي بضرورة إيجاد طريقة أخرى تجيب عن المخاوف العميقة لإسرائيل"، حسب قوله.

ورأى وزير الخارجية أن "على إسرائيل دعم تطوير سلطة فلسطينية إصلاحية قادرة على الاعتناء بشعبها".

وتابع أن "السلطة الفلسطينية، حتى الأكثر فعالية، ستواجه صعوبات إذا عارضتها إسرائيل بشدة".

وأكمل: "أشعر بحاجة ملحة لإحراز تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، لكن إسرائيل بحاجة إلى التكامل والشعور بالأمان، لا يمكن أن يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن "التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها".

وشدد على أن التكامل المطلوب لا يمكن بلوغه إلا عن طريق "دولة فلسطينية"، لافتا إلى أن "ثمة فرصة كبيرة للتطبيع مع إسرائيل بالشرق الأوسط والتحدي يكمن في استغلالها".