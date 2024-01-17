بلينكن يعرب لزيلينسكي دعم الرئيسي الأمريكي القوي والدائم لأوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي والدائم لأوكرانيا، وذلك قبيل اجتماعهما مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان في دافوس اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لوزراة الخارجية الأمريكية، تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): أن بلينكن أعرب عن دعم الرئيس بايدن القوي والدائم لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا مواجهة هجمات شبه يومية من روسيا التي تستهدف البنية التحتية وتهاجم المدنيين.

وأكد بلينكن على تصميم بلاده مواصلة دعمها لكييف والعمل بشكل وثيق مع الكونجرس لتحقيق ذلك، وقال "نود منكم أن تبنوا أيضا أوكرانيا التي تليق بالمستقبل والقادرة على الوقوف صامدة بنفسها عسكريا واقتصاديا وديمقراطيا. والولايات المتحدة شريككم القوي الذي يساعدكم على تحقيق ذلك".

ومن جانبه أعرب زيلينسكي عن شكره لبايدن وبلينكن والإدارة الأمريكية والدعم من الحزبين في داخل الكونجرس. وقال إنه لمن الرائع أن نتمتع بقدرات دفاع جوي وقدرات ردع جوي من الولايات المتحدة والأصدقاء الأوروبيين الآخرين، التي تساعد الناس للبقاء على قيد الحياة في مواجهة العدوان الروسي المروع.