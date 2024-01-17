البورصة السلعية: نستهدف طرح عدد من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية قريبًا

استعرض الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية - مصر، جهود البورصة السلعية على مدار الفترة الماضية موضحا أنه تم طرح 1.5 مليون طن من 9 منتجات هي "القمح ، الذرة الصفراء والذرة والنخالة، السكر، فول الصويا، الملح، سبائك الذهب والفضة" على البورصة السلعية منذ تأسيس البورصة وحتى الآن بقيمة 19 مليار جنيه من خلال 210 جلسة وان عدد الجهات المنفذة 500 شركة.

وأشار إلى أنه من مميزات البورصة السلعية هو وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار من خلال إتاحة السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية وأيضا سهولة ومرونة البيع والشراء الكترونيا كما ان من مميزات البورصة السلعية التداول دون وسطاء .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للبورصة السلعية -مصر لاستعراض إنجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر واحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية -مصر، وومثلى الشركات والجهات المعنية وتم الإعلان عن تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية -مصر.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية - مصر، أنه تم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح من خلال منصة البورصة، بقيمة تداولات تبلغ 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بعدد جلسات 106 جلسة.

ونوه إلى وجود أكثر من 139 شركة تقوم بالتداول من 156 مطحن خاص وعام، وذلك من خلال 9 آلاف عملية كما تم طرح 129 ألف طن ذرة صفراء بعدد 50 جلسة والشركات المنفذة 62 شركة، أيضا طرح 183 الف طن سكر بقيمة 4.5 مليار جنيه ، كما تم طرح 200 طن كسب فول الصويا بقيمة 4.6 مليون جنيه وأيضا 17 الف طن ردة نخالة بقيمة 146 مليون جنيه بعدد 43 شركة كذلك طرح سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيمة تداولات 178.2 مليون جنيه.

ووجه الدكتور عشماوى الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لدعمه لخروج البورصة السلعية إلى النور وطرح العديد من المنتجات من خلال منصة البورصة الالكترونية.

وأضاف "عشماوى"، أن من مميزات البورصة السلعية مصر الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع لافتا الى إن الفترة المقبلة نستهدف طرح عددا من الحاصلات الزراعية ، مثل القطن والأرز والفول والسمسم وسلع غذائية مثل الجلوكوز والنباتات الزيتية ولحوم ودواجن مجمدة والمعادن مثل الذهب والفضة والحديد والألومنيوم وأيضا طاقة وبترول مثل البتروكيماويات ،بعد نجاح البورصة السلعية في تداول 9 منتجات خلال الفترة الماضية .

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن من مميزات البورصة السلعية هي أحد الآليات لضبط الأسواق فهي لا تكون الآلية الوحيدة في التسعير، ولكنها تعمل علاقة مباشرة بين البائع والمشتري، مما تقلل الوسطاء، كما توفر تقارير وإحصائيات دورية فيما يتعلق بتداول السلع، بالإضافة إلى أنها أحد الآليات للتحوط.

وتابع: أنه كان هناك دائما سؤال يدور لدى البعض حول كيف أسجل نفسي على البورصة، وتم عمل دورات تدريبية نتج عنها تسجيل ما يقرب من 1450 شركة على المنصة، وعدد المتداولين 500 شركة أي أن 30% من الشركات تتداول 9 سلع في المنصة.

ولفت إلى أن أول سلعة تم تداولها على منصة السلع، في نوفمبر 2020 وهي القمح، ثم بعد ذلك العديد من المنتجات مثل سلعة الذرة والردة وغيرها من كذلك تم طرح سبائك الذهب والفضة على منصة البورصة السلعية بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين وتم الطرح للتجار والشركات مؤكدا أن البورصة السلعية هي تطرح السلع فقط، ولا تقوم بالتسعير أو تحدد الكميات، المطروحة .

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية -مصر أنه تم طرح ما يقرب من 243 كيلو من السبائك والفضة بعدد 106 لوط " بقيمة تقرب من 344 مليون جنيه من خلال منصة البورصة السلعية الإلكترونية لافتا الى أن متوسط المخزون للسلع والمنتجات الاستراتيجية تصل إلى 6 أشهر، حيث نجحت وزارة التموين في التعاقد وتوفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من السلع الأساسية طوال الوقت.

وفيما يتعلق بالمحفزات أعلن "عشماوي " انه بناءا على قرار مجلس إدارة البورصة السلعية مصر يتم إعفاء الأعضاء الجدد من رسوم العضوية لمدة عام منذ بدء تداول السلعة على المنصة وإعفاء الجهات العارضة من الرسوم ومقابل التداول للتشجيع على عرض السلع من خلال المنصة .

كما قامت البورصة السلعية بالتعاون مع مؤسسات مالية مختلفة لمعالجة مشكلة التمويل التي تواجه عدد كبير من الأعضاء الذين يرغبون في دخول جلسات التداول لشراء سلع مختلفة كما تحرص البورصة السلعية على التطوير المستمر في القواعد والقرارات المنظمة لها .