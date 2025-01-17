نقيب الأشراف: مسجد مصر إنجاز في فن العمارة الإسلامية والأوقاف ستحوّله لصرح دعوي عالمي

وجه السيد الشريف نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لموافقته على ضم مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية، علميا ودعويا لوزارة الأوقاف.

وأكد الشريف أن بيوت الله عز وجل تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي سواء من حيث التوسع في إنشائها أو من حيث الأنشطة الدعوية والعلمية التي تقام بها.

وأكد نقيب الأشراف أن مسجد مصر الكبير صرح إسلامي عظيم استخدمت فيه كل فنون العمارة الحديثة ويعد هدية للشعب المصري والعالم كله، وأحد الإنجازات المصرية في فن العمارة الإسلامية.

وأضاف نقيب الأشراف أن وزارة الأوقاف قادرة على تحويل المسجد إلى أيقونة و صرح دعوي عالمي من خلال البرامج والمسابقات والأنشطة الدعوية عبر عن استخدام البنية التحتية الخاصة به.

وأدى نقيب الأشراف، صلاة أول جمعة بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد ضمه علميًا ودعويًا لوزارة الأوقاف، بصحبة كبار رجال الدولة.