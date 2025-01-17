الحركة المدنية الديمقراطية تبدأ مشاورات تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات المقبلة

الحركة تدعو لضرورة تضمين قانون الانتخابات القادم القائمة النسبية كوسيلة لتعزيز التمثيل السياسي

عقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا مساء أمس الأربعاء، بمقر الحركة، حيث تم تناول عدد من الملفات العامة المتعلقة بالتحالفات الانتخابية.

وشارك في الاجتماع، حمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية، ومدحت الزاهد رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وطلعت خليل منسق عام الحركة وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.

وقال بيان صادر عن الحركة المدنية، إنه جرى خلال الاجتماع، الاتفاق على انضمام حزب الجبهة الديمقراطية "تحت التأسيس" برئاسة هلال عبد الحميد إلى الحركة اعتبارًا من الاجتماع القادم.

كما قررت الحركة تفعيل لجنة الانتخابات، وبدء المشاورات مع القوى السياسية خارج الحركة لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات المقبلة.

و أكدت الحركة المدنية على مطلبها بتوفير مناخ مناسب لإجراء الانتخابات، مؤكدة على أهمية ضمان الحق في التعددية والتنوع، وضرورة توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات، تشمل مراجعة القوانين والنظام الانتخابي.

كما تم التأكيد على ضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات القادم القائمة النسبية كوسيلة لتعزيز التمثيل السياسي.

وشددت أحزاب الحركة المدنية على مواصلة تشكيل تحالفها الانتخابي المستقل وتفعيل لجانها المعنية بملف الانتخابات وترتيب توقعاتها الانتخابية وفق المستجدات وقراءة الأفق الراهن.



