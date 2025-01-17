وزير الخارجية الإيراني: نرحب بالاتفاق الذي يأتي نتيجة صمود المقاومة والشعب الفلسطيني

رحب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي و رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تناول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وقال عراقجي:" نرحب بالاتفاق الذي يأتي نتيجة صمود المقاومة والشعب الفلسطيني أمام 15 شهراً من الإبادة والجرائم الإسرائيلية".

واضاف:" نقدر الجهود القطرية ونؤكد ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بتحسين ظروف معيشة الشعب الفلسطيني في غزة وإعادة الإعمار".

كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، قد أعلن أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين في إسرائيل .