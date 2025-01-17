الأهلي بزيه التقليدي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي عصر اليوم، الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والطاقم الإداري للناديين وطاقم التحكيم.

الأهلي يستضيف أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء غدٍ، السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع الفني ممثلاً عن الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وائل محمد وكرم عطا، الإداريين بالفريق.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة بعض التعليمات المتعلقة بالمباراة، والتأكيد على موعد وصول الفريقين إلى الملعب والزي الخاص بكل فريق، حيث يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر، ويلعب أورلاندو بالطاقم الأسود الكامل ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة الغد، وصافة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة خلف منافسه أورلاندو بايرتس، المتصدر.