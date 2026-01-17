 فوز ممدوح العيادي بمنصب نقيب المحامين بشمال سيناء - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 8:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

فوز ممدوح العيادي بمنصب نقيب المحامين بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 8:15 م | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 8:15 م

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء عن فوز ممدوح العيادي بمنصب نقيب المحامين، حيث حصل على 278 صوتًا، وحصل إيهاب البلك على 215 صوتًا.

وشهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من المحامين، عكس حرصهم على المشاركة الفاعلة في اختيار قيادتهم النقابية، وجرت في أجواء اتسمت بالشفافية والتنظيم والانضباط.

وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات من الأعضاء برئاسة المستشار مصطفى عبدالله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد الحميد مدير نيابة العريش الإدارية، والمستشار رجب مدين، وعلي عناني أمين اللجنة، ومحمود أيوب أمين اللجنة، وعضوية كل من محمد منير ومحمد يسري سليمان شبانة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك