الصحة العالمية: المعلومات التى نشرتها الصين عن حالات كورونا مفيدة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانومان إن المعلومات التى نشرتها الصين اليوم بشأن أعمار ومدى حدة المرض والوفيات للالاف ممن اصابهم فيروس "كورونا" المستجد، تغطي جزءا من فجوة المعلومات لدى المنظمة بشأن الفيروس، وتساعد فى فهم افضل بالاعمار المتأثرة وخطورة الاصابة في بعض الحالات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الاثنين فى جنيف، أن حوالي 80 % من المرضى بفيروس" كورونا" لديهم أعراض معتدلة وسيشفون، في حين أن 5 % من المرضى لديهم أعراض حادة ويعانون من الالتهاب الرئوي وفشل للعديد من الاعضاء، ودعا إلى التعامل بحذر مع المعطيات الجديدة بشأن انخفاض عدد حالات الاصابة بفيروس "كورونا" في الصين، وقال ان هناك حاجة للانتظار حتى معرفة ان كان هذا الانخفاض سيستمر.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بآثار فيروس كورونا على العالم، فقد اعلن المنظمون لمعرض جنيف السنوى الدولى للاختراعات، الذي كان مقررا ان ينعقد فى شهر مارس القادم، عن تأجيله حتى سبتمبر القادم خاصة وان ما يصل إلى 50 % من العارضين للاختراعات هم من آسيا وبينهم حوالي الثلث من الصين.