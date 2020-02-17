الرئيس القبرصي: الاستفزازات التركية في منطقة فاروشا «غير مقبولة»

انتقد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الأعمال التركية الاستفزازية في منطقة فاماجوستا "المحتلة"، والمعروفة باسم "فاروشا"، والتصريحات التركية بشأن افتتاح منتجع فاروشا السياحي، واعتبرها "استفزازية وغير مقبولة".

وقال أناستاسياديس، وفقا لوكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية اليوم الاثنين، إن الحكومة القبرصية لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأعمال.

يشار إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ العام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب قواتها واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها، وفشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق نتائج، كانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري دون التوصل إلى حل.

وفاروشا هي الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا المحتلة، وغالباً ما توصف بأنها "مدينة الأشباح"..فيما يعتبر قرار مجلس الأمن رقم 550 (1984) أن أية محاولات لتسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول ويدعو إلى نقل هذه المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة.