افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشفى بلطيم النموذجي، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وتتميز مستشفى بلطيم المركزي بأنها أول مستشفى عزل بالمحافظة استقبلت العديد من حالات الإصابة بكورونا، وكان للأطقم الطبية دورا كبيرا في علاج المرضى.

وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد اهتماما كبيرا في القطاع الصحي، فخلال 5 سنوات ماضية، تم افتتاح عدد من المستشفيات وجار إنشاء عدد أخر، لتقديم خدمات طبية للأهالي بدلاً من التوجه للمحافظات المجاورة، حيث تم تطوير شامل لمستشفيات قلين، وبرج البرلس، وسيدي غازي، وقلين ،وبلطيم، وجار العمل في مستشفى بيلا والرياض، ومركز الأورام الذي سيتم افتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، وجار الانتهاء من مستشفى الأورام والطوارئ بجامعة كفر الشيخ.

وأوضحت سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفى بلطيم تقع على حوالي 20 ألف متر ، وبتكلفة 500 مليون جنيه، وتضم 149 سريرا، و34 ماكينة غسيل كلوى، و18 عناية مركزة، منهم 5 عناية قلب، و19 حضانة أطفال حديثي الولادة، كما تتميز المستشفى بتقديم بعض خدمات المستوى الثالث، عالى الكفاءات العلاجية والطبية.

وأضاف طارق الشربيني ، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، "كما تضم المستشفى وحدة قسطرة القلب، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال، حديثى الولادة، بالإضافة لكافة الأقسام المتعددة لتقديم كافة الخدمات العلاجية.

وتابع "كما تقدم كافة العلاجات المختلفة للمرضى، وتستقبل حالات الطوارئ والحوادث بالطريق الدولي، وبالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار، كما تضم المستشفى مبنى مكون من 4 أدوار خاص بالعيادات الخارجية ،وسكن للفريق الطبي، كما تضم جناح عمليات بها 6 غرف، كما تضم قسم تحضير ما قبل العمليات وقسم إفاقة بعد العمليات".