جريزمان: مبابي سيصبح مثل ميسي ورونالدو

أشاد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، بمواطنه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه سيكون بمستوى ميسي وكريستيانو رونالدو.

سجل مبابي ثلاثة أهداف في شباك برشلونة خلال فوز باريس سان جيرمان 4-1 على الفريق الكتالوني، على ملعب كامب نو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليقترب سان جيرمان من الدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

وامتدح جريزمان مواطنه الفرنسي مبابي في تصريحات عقب المباراة مع إذاعة «راديو مونت كارلو» قائلًا:" أنا سعيد من أجله، لقد تعرض لانتقادات كثيرة، لكن قد يحدث هذا في بعض الأوقات".

وأضاف:" بمجرد أن يلعب بشكل أقل من مستواه المعهود فإننا نتقده، الأمر سهل للغاية، لكنني أعتقد أن باريس سان جيرمان يمتلك نجمًا للمستقبل، سيكون بمستوى ميسي وكريستيانو رونالدو، لقد قدم مباراة رائعة للغاية".

وتطرق جريزمان للحديث عن خسارة برشلونة، قائلًا:" كنا بحاجة لتقديم مباراة مثالية ولكننا لم نفعل ذلك وفعل باريس ذلك بالفعل، إنها هزيمة كبيرة، كنا مستعدين جيدًا، أردنا أن نلعب مباراة قوية، لكنهم كانوا أفضل منا، ليس هناك ما يمكنني قوله".

وأتم جريزمان:" مبابي حظى بليلة رائعة ، لا زال هناك مباراة عودة، سيتعين علينا الذهاب لباريس سان جيرمان من أجل الفوز وتعديل الوضع، لن نذهب هناك كسائحين".