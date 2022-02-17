نائب: صُلب قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سليم

قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إنّ الدولة تتخذ منذ فترة عدة قرارات لحوكمة كل القرارات المتعلقة بالاستيراد لوقف الاستيراد العشوائية والمنتجات المجهولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ صلب قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل "سليم".

وأشار إلى أنّ كل من يرغب في الاستيراد سواء في المواد الخام أو المنتجات النهائية - بعيدًا عن المنتجات الغذائية والأدوية - سيفتح حسابًا مستنديًّا مسبقًا في البنك، ما يعني أنه الأمر سيشكل ارتباطًا على البنك بالنقد الأجنبي.

وأوضح أن الأمر يتيح خطة في الفترة المقبلة بحجم الطلبات من النقد الأجنبي فيما يخص العملية الاستيرادية وهو هدف مهم للعمليات المالية في المرحلة المقبلة.