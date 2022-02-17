 تشكيل الأسبوع لدوري الأبطال.. صلاح ومبابي يقودان الهجوم وسيطرة لمان سيتي - بوابة الشروق
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تشكيل الأسبوع لدوري الأبطال.. صلاح ومبابي يقودان الهجوم وسيطرة لمان سيتي

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 6:07 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 6:11 م

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول، ضمن التشكيل المثالي للأسبوع الأول من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتألق صلاح أمس الأربعاء ضد إنتر ميلان، وسجل هدفا في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان سيرو بإيطاليا، وانتهى بفوز الريدز بهدفين دون رد.

وجاء التشكيل المثالي للأسبوع الأول في دوري الأبطال على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: كانسيلو (مانشستر سيتي) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - أندرو روبرتسون (ليفربول)

خط الوسط: بيرناردو سيلفا - رياض محرز - فيل فودين (الثلاثي من مانشستر سيتي)

خط الهجوم: رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - محمد صلاح (ليفربول)


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