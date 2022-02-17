

خسرت البورصة المصرية هذا الأسبوع نحو 0.5%.

وكانت البورصة قد نزلت اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع - لكن بصورة محدودة، في عملية يبدو إنها جني أرباح، بعد صعود الجلستين السابقتين.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.3%، ووصل إلى مستوى 11535 نقطة.

وصعدت البورصة أمس بنسبة طفيفة، لم تزد عن 0.1%.

وعوضت البورصة يوم الثلاثاء، خسائر جلستي الأحد والإثنين، وارتفعت بصورة ملحوظة، إذ صعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.4% ووصل إلى مستوى 11563نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% يوم الإثنين ووصل إلى مستوى 11403 نقطة، وتراجع بنسبة 1.2% يوم الأحد وأغلق عند 11,438 نقطة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يقف مستوى المقاومة القادم عند 11,580 نقطة..في حالة تحقق هذا السيناريو ، من الممكن أن نحصل على فرصة جيدة لتخفيف المراكز عند أسعار مرتفعة نسبيًا، ولغلق مراكز الشراء بالهامش. سنُبقي على هذه الرؤية الفنية المتحفظة دون تغير في ظل استمرار التداول أسفل مستوى 11,720 نقطة".

وأضاف: "ما يزال المؤشر محافظًا على حركته أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11,400 نقطة، مما سيمهد الطريق لاستمرار الحركة الصاعدة.. يقف مستوى المقاومة الأول عند 11,580 نقطة، ويليه القمة المسجلة مؤخرًا عند 11,720 نقطة".

وقال: "نوصي بتبني منهجية تداول أكثر تحفظًا، حيث ننصح بالتعامل مع أي ارتداد على أنه فرصة لتخفيف المراكز عند مستويات سعرية أفضل"

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