واشنطن تعلن ضرب صاروخ كروز وسفينة سطحية في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، أن قواتها نفذت ضربتين ضد صاروخ كروز مضاد للسفن وسفينة سطحية مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس، أنه" بين الساعة 1:40 ظهرًا والساعة 6:45 مساءً من يوم الجمعة، نفذت قواتنا ضربتين بنجاح ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة في اليمن".



وأضاف البيان أن القيادة المركزية الأمريكية حددت الصاروخ المحمول ومركبة سطحية مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".



وفي الساعة 1:15 ظهرًا (بتوقيت صنعاء)، من يوم 16 فبراير وحتى الساعة الواحدة صباحًا من يوم 17 فبراير، تم اطلاق أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر، وفق البيان.



ولفت البيان إلى أن التقديرات تفيد بأن ثلاثة صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية "إم تي بولوكس"، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما.



وأوضح أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من "إم تي بولوكس" أو أي سفينة أخرى في المنطقة.



وصباح اليوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي في بيان، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة.



ومنذ 12 يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.



وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.



ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.