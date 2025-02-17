أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل.

جاء ذلك خلال حديثه لدى لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين بالديوان الملكي الهاشمي، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وفق بيان للديوان الملكي.

وأضاف الملك عبدالله أن موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاما هو "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، مستنكرا تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة.

وأعرب عن تفاؤله بالرغم من كل التحديات، مشددا على أنه يستمد القوة والشجاعة من شعبه العزيز ونشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ورفاق السلاح المتقاعدين العسكريين.

وأضاف أنه يعلم جاهزية المتقاعدين العسكريين لارتداء الزي العسكري (الفوتيك)، والوقوف على يمينه ويساره في مواجهة كل التحديات.

وفي معرض حديثه عن زيارته الأخيرة إلى واشنطن، شدد الملك عبدالله على أن الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل الاعتبارات، مؤكدا أهمية العمل على إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأعاد التأكيد على أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية، وأن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.