الفاتيكان يصدر بيانا حول الحالة الصحية للبابا فرنسيس: وضع سريري معقد

أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس الذي أدخل المستشفى الجمعة في روما، يعاني «وضعاً سريرياً معقداً»، ما يستدعي تمديد فترة بقائه في المستشفى، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

ويفيد هذا التقرير حول الوضع الصحي للبابا بأن «نتائج الفحوص التي أجريت في الأيام الأخيرة واليوم، أظهرت وجود عدوى متعددة الميكروبات في الجهاز التنفسي أدت إلى تعديل إضافي للعلاج».

وفي وقت سابق من اليوم، كان متحدث باسم الفاتيكان قد قال إن البابا فرنسيس أمضى ثالث ليلة في المستشفى بدون أن يعاني من مضاعفات، مضيفاً أن البابا البالغ من العمر 88 عاماً حظي «بليلة هادئة» وتناول الإفطار وقرأ الصحف الصباحية.

ويمكث البابا، في مستشفى بروما منذ الجمعة الماضية، حيث يعاني من التهاب في الشعب الهوائية.

وتصاعدت المخاوف بشأن صحة البابا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدا صوته ضعيفا خلال الفعاليات العلنية، كما أنه نادرا ما يغادر مقر إقامته.

وكان الأطباء، قد أوصوا بنقله للمستشفى لتلقى العلاج لبعض الوقت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.