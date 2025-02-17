نتنياهو: أنا ملتزم بخطة ترامب لإنشاء غزة مختلفة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنشاء غزة «مختلفة».

وأضاف في بيان، نقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الاثنين: «كما وعدت في اليوم التالي للحرب في غزة، لن يكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية».

وأثار ترامب ذهولا عندما أعلن مقترحا يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة، وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مكان آخر من دون خطة لإعادتهم.

وواجه الاقتراح الصادم ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، كما أثار تحركا عربيا موحدا لمواجهته.

والجمعة الماضية، قال مصدر لوكالة «فرانس برس»، إن قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن يعقدون قمة في الرياض في فبراير الجاري؛ لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنّ قادة الدول العربية الخمس سيجتمعون في الرياض؛ للتوصل إلى رد على خطة ترامب بشأن غزة، قبل أيام من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 فبراير الحالي.