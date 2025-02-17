محمد صلاح يعادل جيرارد في رقم تاريخي

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عادل محمد صلاح، نجم ليفربول، أسطورة الريدز ستيفن جيرارد، في رقم تاريخي، بعد الهدف الذي سجله خلال فوز الريدز على وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

ووفقا لشبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 101 بملعب أنفيلد خلال مباريات البريميرليج.

وأصبح محمد صلاح ثالث أكثر لاعب يسجل في ملعب واحد على مدار تاريخ المسابقة، بالتساوي مع واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، في أولد ترافورد.

ويتأخر صلاح عن تييري هنري (116) هدفا في ملعب هايبري، وسيرجيو أجويرو (106) في ملعب الاتحاد.

أشارت "سكواكا" إلى أن صلاح أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا من علامة الجزاء في تاريخ الريدز بالدوري الممتاز، بالتساوي مع ستيفن جيرارد، بواقع 32 هدفا.

ولا يتفوق على محمد صلاح في هذا الشأن سوى ألان شيرار (56)، فرانك لامبارد (43) وهاري كين (33) هدفا من ركلات جزاء في البريميرليج.

ويعتلي محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجلزي في الموسم الحالي برصيد 23 هدفا، بفارق 4 أهداف عن هالاند الوصيف صاحب الـ19 هدفا.