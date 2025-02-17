الكرملين يرحب بانعقاد القمة الأوروبية الطارئة بشأن أوكرانيا

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رحبت روسيا بالقمة الأوروبية الطارئة حول الحرب في أوكرانيا والتي ينظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إنه سيكون من الإيجابي أن تركز محادثات القادة الأوروبيين على إنهاء الصراع بدلا من استمراره.

وتقول روسيا بشكل متكرر إن الحرب التي بدأتها قبل ثلاثة أعوام تقريبا يطول أمدها بسبب إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

ووصف بيسكوف مسألة نشر قوات حفظ سلام أوروبية محتملة في أوكرانيا، والتي تتم مناقشتها حاليا في فرنسا وبريطانيا، بأنها "صعبة" لأنها تنطوي على قوات مسلحة من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك قواعد لمثل هذا النشر.

وأضاف بيسكوف: "لكن حتى الآن لم تعقد مناقشات ملموسة حول هذا الأمر".