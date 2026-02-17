صندوق مكافحة الإدمان: ننفذ أنشطة متكاملة لرفع وعي الفئات المختلفة بأضرار التعاطي

قال مدحت وهبة المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن من أبرز محاور عمل الصندوق هو الجانب الوقائي، حيث يتم تنفيذ أنشطة متكاملة لرفع وعي جميع الفئات العمرية بأضرار التدخين وتعاطي المواد المخدرة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن البرامج تستهدف الأطفال في المدارس والمناطق المطورة بديلة العشوائيات، من خلال أساليب إبداعية وجاذبة تشمل الألعاب التفاعلية والعروض المسرحية، مثل عرض "الشاطر بالفن"، الذي يركز على توعية الأطفال بأضرار التدخين والمخدرات.

وأوضح أنّ الصندوق يقدم أيضًا برامج توعية للشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول التعاطي، ويتم تصميم هذه البرامج بناءً على تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن 16023، لتحديد الفئات العمرية الأكثر عرضة وأنواع المخدرات الأكثر انتشاراً.

وأشار وهبة إلى أن الأسر يمكن أن تتعرف على علامات تعاطي الأبناء من خلال تغير السلوك، تدهور الصحة، أو حدوث حالات سرقة، مؤكداً أن الصندوق يقدم استشارات أسرية وإرشادات للتعامل مع حالات الشك في التعاطي، بما في ذلك زيارات منزلية للكشف المبكر.



