الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية

وقعت شركة موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال ذا الاهتمام المشترك وفقًا لاحتياجات التعليم وأهدافه ومتطلبات سوق العمل بحسب الدكتور أسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية.

وقال رئيس الأكاديمية إن التعاون مع موانئ دبي إضافة حقيقية لطلاب الأكاديمية بهدف تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وفق أرقى المعايير العالمية، وسوف تتاح لهم فرصة للتدريب مع الأشخاص الأكثر خبرة في هذا المجال ومساعدتهم في تقديم فرصة عمل قيمة بعد التخرج، كما يعد ذلك فرصة لتعزيز وتطوير مهارات طلاب الأكاديمية لزيادة تأثيرهم وقيمتهم في سوق العمل والمجتمع، من خلال برامج التدريب الصيفي للطلاب الجامعيين.

وأضاف أن هناك برامجًا تدريبًا لحديثي التخرج من الأقسام ذات الصلة بصناعة اللوجستيات مثل برنامج GROW، وهو مبادرة الشركة لتطوير الشباب في المجتمعات التي تعمل فيها ويعد ذلك جزء من المسئولية المجتمعية للشركة، وستساهم الأكاديمية في دعم مجالات التطوير لموظفي موانئ دبي العالمية السخنة لمواءمة احتياجات العمل وتقديم التعليم المهني.

وتابع أن الأكاديميةالعربية وشركة موانئ دبي العالمية السخنة ستشرف بشكل مشترك على مشاريع تخرج الطلاب، بما في ذلك التخصصات المتعددة عبر الكليات المختلفة، وسيتعاون الفريقين في إعداد ونشر الدراسات، وتصميم وتطوير مسابقة للدراسات التي تدعم الابتكار والشركات الناشئة المتعلق بسلسلة التوريد البحرية.

ومن جانبه، أعرب جيرارد فان دن هيوفل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية،

عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية العربية.

وقال هيوفل: "نعتبر تطوير التعليم واحدة من أهم أولوياتنا للتنمية المستدامة وخططنا الداخلية لإعداد الأجيال الجديدة، لذا أنا سعيد بتوقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أكبر الأكاديميات المتخصصة في مجال النقل البحري واللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، للعمل سوياً على تسريع نمو الخريجين المحليين الشباب ذوي الإمكانات العالية عن طريق التدريب المتطور وخبرة العمل وربطهم بسوق العمل في أحدث الموانئ حول العالم.