رئيس بيلاروسيا يعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقا من أوكرانيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إسقاط صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا أو"، انطلقا من الأراضي الأوكرانية تجاه أراضي بلاده؛ متوعدا بالرد، حال استمرت الاستفزازات.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، عن لوكاشينكو قوله: "لقد قاموا بإطلاق صاروخين الأسبوع الماضي على الأقل، وصاروخان من طراز توتشكا أو، باتجاه أراضي بيلاروسيا اليوم ولحسن الحظ تمكنَا من إسقاطهما".

وأضاف لوكاشينكو: "إذا تواصلت الاستفزازات تجاه بيلاروسيا، فإننا سنقوم بالرد عليها".

ومن ناحية أخرى، قال مسئول أوكراني بارز اليوم إن مدينة "تشيرنيهيف" الواقعة شمال شرق العاصمة كييف تتكبد خسائر كبيرة، حيث إنها تتعرض لهجوم متواصل من قبل القوات الروسية.

وأضاف حاكم المدينة فياتشيسلاف تشاوس، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "تواصل القوات الروسية القصف المدفعي المنظم والضربات الجوية لمركزنا الإقليمي وتدمير البنية التحتية المدنية"، وذلك في منشور له على حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "تلجرام".

وأشار تشاوس إلى أنه أمس الأربعاء، فقط قتل 53 مواطنا على أيدي القوات الروسية.

يذكر أن مدينة تشيرنيهيف قد شهدت بعض أسوأ الهجمات منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل ثلاثة أسابيع بما في ذلك هجوم على مجمع سكني في 4 مارس الجاري أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل.