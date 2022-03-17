رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس وزراء سنغافورة يسلمها شكري

سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء السنغافوري "لي هسين لونج".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السنغافوري للوزير شكري الذي يقوم حاليا بزيارة إلى سنغافورة في إطار جولته الأسيوية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن الوزير أكد على ضرورة مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك.

كان شكري قد التقى، صباح اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السنغافوري الدكتور "فيفيان بالاكريشنان"، حيث تم تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع العلاقات الصديقة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.