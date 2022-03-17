بايدن يصف بوتين بأنه «مجرم حرب»

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" ردا على سؤال من صحفيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في وقت لاحق تعليقا على تصريحات بايدن إن الرئيس الأمريكي "كان يتحدث من قلبه".

واستمرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب يوم الأربعاء حيث أعرب الجانبان عن تفاؤل حذر بشأن إحراز تقدم.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك وجود مسودة اتفاق مع روسيا، لكنه لم يسهب في التوقعات.

وأعلن بايدن في وقت لاحق عن مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.