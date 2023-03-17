مخرج «ستهم» يتوعد مُسرّب صورة روجينا حليقة الرأس

أبدى المخرج رؤوف عبدالعزيز، استياءه الشديد بعد تسريب صورة للفنانة روجينا من كواليس تصوير مسلسل «ستهم»، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، وهي حليقة الرأس.

واعتبر «عبد العزيز» تسريب الصورة حرقا لمفاجأة من المفاجآت التي تحملها أحداث المسلسل، مشددا على أنه سيحاسب المتسبب في تسريب الصورة، والمرجح أنه كومبارس يشارك في العمل.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه حاول الفترة الماضية فرض السرية التامة على تفاصيل العمل، خاصة أنه أثناء التحضيرات الأولية للمسلسل جرى تسريب الفكرة الرئيسية وهي قصة سيدة ترتدي ثوب الرجال من اجل لقمة العيش، وجرى استخدامها في أحد الأعمال.

وأوضح: «التسريبات تتنافى مع الأمانة المهنية، وتؤثر سلبًا على صناعة الفن بشكلٍ عام وليس المسلسل فحسب». وذكر أن «ستهم» يحمل العديد من المفاجآت، معربًا متمنيات أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.

وطرحت قناة «النهار»، مؤخرًا برومو مسلسل «ستهم»، بطولة النجمة روجينا، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. وسيطرت على البرومو حالة من التشويق ممزوج بالغموض والإثارة.

وظهرت روجينا، في البرومو بدور «ستهم»، وهي السيدة التي تخلع ثوب النساء وترتدي ثوب الرجال، من أجل الكفاح للكسب الحلال للقمة العيش، إلى جانب ظهور مميز لشيخ المنشدين ياسين التهامي.

وكشف البرومو، عن العديد من المشاكل والأزمات التي تواجه روجينا، بداية من ارتدائها الفستان الأبيض وزواجها من الشخصية التي يقدمها إياد نصار، وحملها طفل على يدها والدخول في سرادق عزاء، وارتداء ثوب الرجال، مرورا بمعاناتها للعيش بالحلال والكفاح، وتلقيها ضربة قوية من عمال المحاجر، بسبب مشاجرة بينهما.

مسلسل «ستهم»، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما.

ويعد مسلسل «ستهم» ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبدالعزيز وروجينا بعد مسلسل «انحراف»، الذي نافسا به في رمضان 2022 وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.



