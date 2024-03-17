ضبط 10 مخابز بلدية تصرفت في 249 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملات تموينية، بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية على المخابز البلدية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 مخابز لتصرفها في 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و6 مخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن، ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بمركز كوم حمادة.

وبمركزي كفر الدوار وأبو المطامير تم ضبط 11 تاجرا تموينيا لغلقهم في مواعيد العمل ولعدم صرفهم السلع التموينية للمواطنين، و5 محلات جزارة لعرضها للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وبمركزي إيتاي البارود وإدكو تم ضبط 14 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبز غير مطابق للمواصفات، و6 مخابز توقفت عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي حملات مماثلة بمركزي شبراخيت وحوش عيسى تم ضبط 6 مخابز لتصرفها في 189 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء، و12 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و4 مخابز أنتجت خبزا غير مطابق للمواصفات، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 12 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إداراة تموين أبو المطامير والنوبارية ودمنهور من ضبط 22 مخبزا أنتجت خبزا ناقص الوزن، و3 مخابز أنتجت خبزا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي مركز رشيد تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جراما للرغيف الواحد، وجارِ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، ومخبز تصرف في 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و14 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن، و3 مخابز أنتجت خبزا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 21 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ولعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.