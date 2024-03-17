نتنياهو يرد على انتقادات السيناتور الأمريكي شومر: ما قاله غير مناسب على الإطلاق

رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الذي دعا الأسبوع الماضي لإجراء انتخابات في إسرائيل للإطاحة بالحكومة الحالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن نتنياهو قوله لبرنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة سي إن إن، في أول تعليق علني له على خطاب أدلي به بمجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أرفع شخصية يهودية أمريكية منتخبة في التاريخ، إن "ما قاله غير مناسب على الإطلاق".

وأضاف "من غير المناسب أن نتوجه إلى ديمقراطية شقيقة ونحاول استبدال القيادة المنتخبة هناك".

ونقلت وكالة بلومبرج عن نتنياهو قوله لشبكة سي إن إن "نحن لسنا دولة صغيرة، وأغلبية الإسرائيليين تدعم حكومتنا" وتعارض "حشر دولة فلسطينية في حلقنا، وأغلبية الإسرائيليين تدعم السياسات التي نتبعها".

وتعهد نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، بـ"مواصلة الحملة الإسرائيلية ضد حماس من خلال إرسال قوات إلى مدينة رفح الواقعة جنوبي مدينة غزة، على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة لوقف إطلاق النار".