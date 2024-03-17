هجوم حوثي يستهدف سفينة بريطانية في خليج عدن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إنها تلقت تقريرا عن حدوث انفجار قرب سفينة تجارية أثناء إبحارها على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وهي منطقة عادة ما يستهدف فيها الحوثيون السفن التي يقولون إنها على صلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

وكشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للجيش البريطاني، إن قبطان السفينة أبلغها بأن سفينته لم تتعرض لأي أضرار وتواصل الإبحار نحو وجهتها، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم بخير.

ولم يعلن الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم، على الرغم من أن الحوثيين عادة ما يأخذون عدة ساعات قبل الاعتراف بهجماتهم.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية شنت أربع غارات جوية على محافظة الحديدة اليمنية الساحلية بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت/الأحد، وفقا لما أفادت به قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

واستهدفت الغارات مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة، ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، وفقا للقناة.

يشارإلى أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.