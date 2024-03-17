توجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، برسالة إلى صُناع مسلسلات رمضان، مشددًا على أن رمضان شهر عبادة وليس مشاهدة المسلسلات أو إقامة العزائم.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علما»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء لأخد: «بفكركم إن رمضان شهر عبادة لا مسلسلات ولا عزايم، أنا عاوز أسأل اللي عمل المسلسلات دي، مين قال لهم إننا زهقانين؟ مين إداهم الفكرة دي؟!».

ونوه أن تلك المسلسلات تصرف الأطفال عن العبادة في الشهر المبارك، مضيفًا: «الكبير واعٍ لكن الشباب والمراهقين، حرام عليهم يعملوا كده»، بحسب وصفه.

وفي سياق آخر، تحدث عن مجموعة من الآيات التي استوقفته، ومنها قوله تعالى: «والأرض مددناها»، موضحًا أن الآية الكريمة تؤكد أن الأرض لا نهاية لها.

واستطرد: «هذه كلمة خطيرة جدًا، انظر إلى الكرة الأرضية جيدًا لو سرت عليها ومهما لفيت عمرها ما تنتهي لأنها كرة، فامتداد الأرض هنا يعني كرويتها».