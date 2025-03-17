هشام يكن: الأهلي لم يحترم جماهيره في الانسحاب أمام الزمالك

قال هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن ما حدث في أزمة مباراة القمة 130 بين الزمالك والأهلي، نتيجة تراكمات لسوء الإدارة في الكرة المصرية، موضحًا أن اللعبة تعيش على مسكنات منذ سنوات عديدة.

أضاف يكن في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الكرة المصرية تدار بالعلاقات والحب، وليس بالخبرات والنجاحات السابقة، مضيفًا «من العجيب أن يعتزل اللاعب ويعمل مدربًا في اليوم التالي من اعتزاله».

أشار إلى أن غياب القرارات الصائبة من الجهات المعنية، ساق الكرة المصرية إلى ما هي عليه الآن من عشوائية غير مسبوقة، مضيفًا «الأهلي كان عليه احترام جماهيره بعدم الانسحاب من المباراة، وأرى أن القرار كان خاطئًا للكرة المصرية».