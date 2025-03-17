شذى حسون: محمد رمضان أذكى وأشطر ممثل في العالم العربي

أعربت الفنانة شذى حسون، عن إعجابها البالغ بالفنان محمد رمضان، واصفة إياه بـ «أذكى وأشطر ممثل في العالم العربي»، مشددة أنه «حالة» فنية استثنائية.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين: «نمبر وان، حبيبي، محمد بحبه جدًا، صديق وذكي جدًا؛ بل من أذكى الفنانين الذين التقيت بهم في حياتي».

وأضافت أن رمضان «أشطر ممثل موجود في العالم العربي»، مستشهده بنجاحه الكبير في مسلسل «جعفر العمدة» الذي وصفته بأنه «كان حالة في كل شوارع الوطن العربي».

وردت على المقارنة بينه وبين الفنان أحمد العوضي، قائلة إن «العوضي» ممثل «جيد»؛ لكن «محمد رمضان حالة».

وحول أداء «رمضان» الغنائي، قالت: «هو مؤدي، عارف يمثل دور المغني كويس، وعرف يلعب دور المغني بشطارة».

وعندما سُئلت عن سبب اختيارها الغناء مع سعد لمجرد بدلا منه، قالت: «سعد فنان مطرب يغني أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش، لم أقل لا لرمضان؛ لكن عندما سُئلت السؤال كان فنيا وغنائيا وطربا»، لافتة إلى اقتراح «رمضان» عليها تقديم ديو غنائي؛ لكن المشروع لم يكتمل.