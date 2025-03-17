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أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 4 مليارات جنيه، لأجال عاميين، وبلغت قيمة الطرح الثانى 8 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

تستهدف وزارة المالية زيادة إصدارتها من أدوات الدين أدوات الدين المحلية خلال العام المالي الحالي بنسبة 32.89 %، لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون العام المالي الماضي وفقا للبيان المالي للموازنة العام المالي 2024/2025.

قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العام المالي الحالي بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية من خلال الحصول علي 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه