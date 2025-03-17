مجلس الوزراء اللبناني: تشكيل لجنة لاقتراح التدابير لضبط الحدود مع سوريا

قرّر مجلس الوزراء اللبناني ، خلال جلسة عقدها اليوم الإثنين، تشكيل لجنة وزارية لاقتراح التدابير اللازمة لضبط الحدود مع سوريا، بعد تعرض قرى لبنانية عند الحدود الشرقية لقصف مصدره سوريا ليل أمس السبت، إثر مقتل 3 مهربين سوريين. كما قرّر مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، بعد انتهائها أن وزير الدفاع ميشال منسى كشف خلال الجلسة " عن سقوط 3 قتلى لمهربين سوريين سلّمت جثثهم الى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر، وتمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل، الأمر الذي يضطر الجانب اللبناني للردّ عليه حتى إسكات هذه النيران. وقد سقط لنا بالفعل طفل شهيد إضافة إلى ستة جرحى وتهجير للسكان المدنيين العزل".

وتابع وزير الإعلام أنه " جرى الطلب للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لبحث هذه الأمور ومعالجتها. وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدّد في ضبط الحدود" مضيفاً " جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال العامة والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب، ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء".

وأضاف " أثير في الجلسة القصف الذي يتعرض له جنوب لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا العمل يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار 1701 والترتيبات المبرمة في نوفمبر من العام الماضي وللتمديد لهذه الترتيبات".

وأعلن أن مجلس الوزراء قرر " ضرورة الاستمرار بمضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل إلزام إسرائيل باحترام هذه النصوص والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام " بمناقشة آلية التعينات في الإدارات والموسسات العامة واعتمدت منهجية لهذه التعينات سيتم الإعلان عنها المقبل غداة جلسة مجلس الوزراء المقرّر انعقادها يوم الخميس".

وأعلن الوزير مرقص أنه جرى خلال الجلسة مناقشة "موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه وقد جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية".

وأشار الوزير مرقص إلى أنه " جرى خلال الجلسة إقرار بعض المراسيم منها إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي. والموافقة على طلب وزارة الداخلية تمديد تسجيل المواليد العائدة للسوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر".

وقال إن " جلسة الخميس ستكون مخصصة للصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعينات الإدارية والإعلان عنها"، مشيراً إلى أنه " يجري البحث عن مقر خاص لانعقاد مجلس الوزراء".

وكان عدد من القرى الحدودية مع سوريا في قضاء الهرمل شرق لبنان قد تعرضت ليل أمس لقصف مدفعي وصاروخي مصدره الأراضي السورية. وأسفر القصف عن مقتل فتى وإصابة عدد من الأشخاص، وأضرار مادية في المنازل والممتلكات، ونزوح عدد من سكان القرى المستهدفة.