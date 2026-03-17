أوقاف المنيا تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي

تقدَّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ليلة القدر المباركة، متمنيًا لمصرنا الغالية دوام الأمن والاستقرار، وأن يديم على شعبها المحبة والسلام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واحتفاءً بهذه الليلة المباركة، نظمت مديرية أوقاف المنيا احتفالية كبرى لإحياء ذكرى ليلة القدر بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة، بحضور اللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عزمي مدير إدارة الدعوة بالمديرية، إلى جانب عدد من أبناء المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبتها فقرات من الابتهالات الدينية التي عكست الأجواء الروحانية لهذه المناسبة العطرة. كما ألقى الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول فيها فضائل ليلة القدر التي أُنزل فيها القرآن الكريم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ليلة القدر تمثل منحة ربانية عظيمة، تجسد أسمى معاني التقرب إلى الله، وترسخ قيم المحبة والسلام، وتعزز القيم الإيمانية التي ترتقي بها الأمم.