أعرب الملحن محمد يحى عن سعادته بنجاح أغنية النجمة اللبنانية إليسا ”هنغنى كمان وكمان " والتى تقترب من 4 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها، مشيرا إلى أن سعادته اكتملت بردود الأفعال بتقديم عمل إيجابى يسعد الناس خلال تلك الفترة الصعبة التى يمرون بها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وعن كواليس الأغنية كشف يحيي إن إليسا طلبا منه منذ 10 أشهر عدد من الأغانى لألبومها الجديد فأرسل لها أغنيتين ضمتهما للألبوم،الأولى من كلمات أسامة مصطفي وتوزيع عبدالسلام والثانية من كلمات محمد القاياتى وتوزيع عادل حقى.

واستكمل إنه بعدها بـ6 أشهر جاءته فكرة لحن أغنية هنغنى كمان وكمان وقام بتوزيعها الموزع إلهامي دهيمة وبعدما انتهينا من عمل اللحن والتوزيع طلبت من الشاعر شادى نور أن يحضر لاستوديو إلهامى دهيمة فجرا ليسمع الأغنية ليكتب كلماتها وبعدها بخمسة أيام التقينا وكان شادى قد انتهى من كتابة جزء من الأغنية وأكملها ونحن باستوديو دهيمة.

وتابع:بعد ذلك أرسلت الأغنية لإليسا وكانت وقتها بمطار بيروت فى طريقها لفرنسا برفقة عدد من اصدقائها، وهاتفتني من فرنسا لتعبر عن سعادتها بالأغنية، موضحا إنه بعدها بما يقرب من شهر تم تسجيلها.

وعن أعماله الجديدة، قال يحيي إنه انتهى مؤخرا من عدة أعمال للمطربين تامر حسنى ونيكول سابا ومايا دياب ونانسي عجرم.

يذكر أن يحى تعاون مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب فى أحدث ألبوماته ”سهران" في 4 أغنيات هى (أناغير، بحبه، ياروقانك، ومهرجان).