الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي مستمرة في خرق الهدنة الأممية

أكد الجيش اليمني استمرار ميليشيا الحوثي في خرق الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة، ومحاولة استغلال التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار لتعزيز موقفها وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.

وانتقد مصدر عسكري يمني ـحسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحدـ محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، غض الطرف إزاء خروقات الميليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.

وطالب المصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني باتخاذ موقف حاسم إزاء الانتهازية الحوثية، مضيفا أن ميليشيا الحوثي أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام وأنها تستعد للحرب.

وكانت الهدنة الأممية الشاملة بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية، قد بدأت مستهل أبريل الجاري، وذلك بعد إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أن الأطراف اليمنية وافقت على مقترح هدنة لمدة شهرين تبدأ مع شهر رمضان المبارك.

وثمن جراندبيرج، الاستجابة الإيجابية من قبل أطراف الصراع في اليمن للمقترح الأممي بهدنة تمتد لشهرين ابتداء من الثاني من أبريل الجاري، مع إمكانية تمديد الهدنة إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وتعد هذه الهدنة هي الأولى التي يتم الاتفاق عليها على مستوى البلاد منذ 2014.